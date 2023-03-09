大陸25歲男星徐炳超，2019年曾參加選秀節目《青春有你》，雖在比賽中止步於20強，但同年仍以限時男團「沙漠五子D5」成員身分出道，展開為期100天的活動，但團體解散後便鮮少出現在公開場合。而消失半年的他，近日被人爆料疑似在杭州街頭賣包子維生。對此，他本人也出面回應了。

近日有網友在杭州街頭拍到一名染著淺白髮色的平頭男子，戴著墨鏡並穿著條紋襯衫站在一個賣包子的攤販前顧攤，招牌上還寫著「蒸包紙／現包／現蒸／餡兒有料」等字眼，攤位上也擺滿了蒸籠，而網友仔細一看與這些有些違和的老闆疑似就是前男團成員徐炳超，因此照片一公開後立即在網路上掀起廣大網友熱烈討論。

有網友在杭州發現男星徐炳超在擺攤賣包子。（圖／微博）

而徐炳超看到後，也打開半年沒登錄的微博，表示「自己其實想等穩定一點再來和大家分享最近的生活，沒想到今天忽然被大家這樣看到，剛剛收攤，看到熱搜也嚇一跳」。接著他坦承自己確實正在「創業」賣包子，而這個決定不是一時興起，是認真考慮過所做的決定，他現在「每天都靠自己的雙手努力過生活」，也過得很充實、開心，看到顧客們喜歡他自己包出來的包子真的會有成就感。最後他也不忘感謝曾經支持過他的人，願大家都能過上自己想要的生活，若是有經過他的包子攤別忘了去與他聊聊天、聽他唱唱歌，順便嚐嚐他做的包子。

網友看到他質樸的文字，紛紛表示「生活是自己的，不用向別人解釋，開心最重要！祝徐老闆生意興隆賺大錢，大家江湖再見」、「可以郵寄嗎」、「徐老闆生意興隆一切順利！開心最重要」意外獲得大眾肯定。