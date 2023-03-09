春季品茗時節到來，新北市農業局和國立台北大學往例都會舉行「三峽綠茶季」，本月18及19日將在北大三峽校區心湖旁草坪，舉行野餐派對，現場有78攤特色攤位、兒童闖關遊戲，提供藍染、茶席、調飲等職人體驗，國寶茶師黃文雄也將現場教導民眾體驗揉茶。

為了推動農業創生，市府與北大、在地學校、農會等單位，將三峽碧螺春、大菁藍染產業結合，周末推出78個攤位販售農產品和特色餐點，現場有「The Drill Food Truck 鑽頭餐車」的手工甜點英式約克夏布丁、「一間食堂」綠茶啤酒、北大高中師生推出的碧螺春雞蛋糕等茶餐點，更有手作碧螺春乳酪杯、手工編織、花藝創作、藍染、茶席、調飲等多元職人體驗。

另外，現場還有兒童闖關遊戲及龍井茶揉茶體驗可以報名，特別的是，活動也促成龍井班傳承技藝，活動2天下午12點30至14點30分各1場次，將由黃文雄現場解說、展示揉茶功夫，並推出限定龍井茶。

北大三峽校區心湖旁草坪本月18及19日將舉行「三峽綠茶季」，國寶茶師黃文雄也將現場教導民眾體驗揉茶。（蔡雯如攝）

今年活動也將三峽特有的「青心柑仔」茶樹製成的三峽碧螺春綠茶，特調成獨一無二的「青柑奶綠」，讓民眾野餐之餘，也能品嚐限定好茶。

北大校長李承嘉表示，學校致力與北大高中、三鶯社大、三峽區農會和公所、茶農和商家等在地組織串連，以碧螺春為主題，深耕社區，結合論壇及藝術等在地特色產業，加深居民對在地產業的認識，也推動大學生從做中學的理念。

新北市農業局長李玟表示，市府推動農業創生，與大學合作串聯，以茶入食的概念，傳承製茶技術，民眾只要在市集單筆消費滿500元者（限定11家三峽在地茶行），即可換取1個活動紀念杯，活動將在10點至17點半間登場，詳情可至「新北市農業局稼日蒔光」臉書(https://www.facebook.com/agr.ntpc/)查詢。