台中市大里區8日晚間傳出人倫悲劇，62歲劉姓母親長期照顧37歲生活無法自理的陳姓兒子，8日疑因不堪負荷弒子再自殺，直到66歲陳父回到家才發現2人雙雙陳屍於家中；據了解，陳男反應較慢、生活無法自理，平時都由母親帶著，感情很好，未料卻發生這樣的人倫悲劇。

陳姓一家4口分別為父母及1雙兒女，37歲兒子為長子，據悉，兒子平常反應較遲緩、生活無法自理，生活常日夜顛倒，喜歡玩手遊，還會無故尖叫，吵到家人及鄰居，父親也會因此責罵他，兒子30多年來都由母親照顧，與母親感情很好，母親也是陳男唯一的傾訴對象。

據了解，劉母近期疑因長期照顧兒子，身心俱疲，服用抗憂鬱及安眠藥物長達10年，曾有就醫紀錄。陳姓夫妻從事磁磚工作，平時都會帶著兒子一同出門，當天因兒子感冒，劉母留下來照顧，僅陳父出門，劉母疑似因長期照顧兒子不堪負荷，將兒子用藥昏迷後，以棉繩綑綁兒子左手及雙腳，並用水果刀刺傷兒子腹部，後再自殺，詳情尚待警方近一步調查。

陳父及陳女當日約於上午7點多離開，陳父傍晚4點多回到家中，發現一片昏暗並未開燈，感覺有異，進屋察看卻看到妻子、兒子躺臥血泊中，悲痛不已報案，鄰居也對陳姓一家發生這樣的事相當意外。

警方表示，本案疑似因劉母不堪陳男長期疾病照護，致身心俱疲，造成人倫悲劇，目前已報請台中地檢署指揮偵辦，相關血跡、指紋物證以及死因尚待鑑驗、相驗確認，仍須進一步查證釐清。

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