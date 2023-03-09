「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏投資集團近日砸下3.6億美元（約新台幣110億）買進近600萬股西方石油公司（OXY）的股票，持股比例上升至22.2%，巴菲特之所以選在此時加碼，被認為與股價與原油價格下跌有所關係。

Barron's、oil＆gas360報導，波克夏從上周五至本周二這段時間，開始購買西方石油公司的股票，交易價格落在每股59至62美元之間，這是波克夏去年第三季後，首次購買西方石油公司的股票，周三該公司股價也受刺激上漲超過2%，收在62.15美元。

西方石油公司執行長Vicki Hollub受訪時透露，曾在周一與巴菲特碰面，雙方暢聊石油與天然氣產業的現況與未來景氣，同時，兩人也針對產業技術面進行深度討論。

報導提到，近期原油價格與西方石油公司股價下跌，成功吸引巴菲特的注意，西方石油公司的股價在去年底衝上74美元的高價後，曾在2月底跌破60美元大關，跌幅將近20%，進入3月後回穩守在60美元之上。

目前波克夏持有約2.002億股的西方石油公司股票，價值達122億美元（約新台幣3757億）持股比例從21.4%上升至22.2%，西方石油公司也名列波克夏前十大持股。

此外，波克夏還持有價值100億美元（約新台幣3080億）的西方石油公司優先股，並有權以50億美元（或新台幣1540億）或每股59.62美元的價格購買另外8390萬普通股，這是波克夏在2019年幫助西方石油公司收購阿納達科石油公司所獲得的。