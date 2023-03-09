韓國外交部8日透露，韓美兩國7日在美國華盛頓舉行北韓網路威脅應對工作組第3次會議，商定追加單獨制裁對象，強化兩國偵察合作，以應對北韓日趨多元的虛擬資產竊取手段。

聯合國安理會加強對北韓制裁後，虛擬資產成為北韓政權主要資金來源一事，韓美在會上就此評價稱，兩國通過合作凍結、扣押北韓非法獲取的虛擬資產，減輕了國際社會的損失，並在應對虛擬資產竊取案件方面取得了相當大的進展。雙方一致認為，通過韓美上月聯合發布勒索軟體預警、韓國政府宣布網路領域對北韓單邊制裁並頒布北韓非法網路活動手冊等舉措，國際社會提高了對北韓非法網路活動的警惕，同時也向北韓發出了警告資訊。

韓美雙方在會上表示，為阻止朝鮮資訊科技（IT）人員偽造身分和國籍從事非法活動，兩國政府與民間攜手大量切斷相關賬戶，並追討回部分不法資金。雙方還商定今後與北韓IT人員所在的國家積極接觸，進一步說明北韓惡劣的人權狀況。

韓國外交部朝核外交企劃團團長李埈一和美國國務院北韓特使副代表朴正（Jung Pak）當天分別作為兩國代表出席會議，與40多名朝核問題及網路安全、虛擬資產事務的外交、情報、偵察、金融部門相關人士與會。

另一方面，李埈一和朴正還作為韓美兩國朝核問題磋商副代表舉行會談，就朝鮮半島局勢及朝核問題等進行討論。韓國外交部表示，雙方高度關注北韓因糧食短缺時隔2個月再次召開勞動黨全體會議的罕見情況，對北韓在這種情況下仍在揮霍錢財研發核飛彈感到嘆息。

就北韓可能以韓美聯合軍演為藉口發起挑釁一事，雙方商定保持堅固的防衛態勢和緊密合作，並敦促國際社會在北韓發起挑釁時予以嚴厲應對。