疫後重啟國際實體交流，高雄市長陳其邁、高市議長康裕成率府會暨產業聯合訪團參訪熊本縣市，一行人8日傍晚拜會日本熊本縣知事蒲島郁夫，共拚國際交流，熊本城也在7日、8日晚間，首度打上「彩帶高」的燈光顏色，熱情迎接高雄府會訪團。

高雄市長陳其邁、高市議長康裕成率府會暨產業聯合訪團參訪熊本縣市，一行人8日傍晚拜會日本熊本縣知事蒲島郁夫，共拚國際交流。（高市府行國處提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄市長陳其邁表示，高雄與熊本同為台日2國的高科技重鎮，這次府會聯手，且有企業一同造訪熊本，顯示雙方關係的重要性。他指出，高雄與熊本的交流已經達到新的層次，同時是新的城市戰略夥伴關係，雙方會進一步深化彼此的交流與合作。

陳其邁細數雙方歷年來，無論在教育、觀光或文化等領域都豐富合作，展望未來，更以台積電於高雄、熊本設廠為例，指出雙方應加強半導體、產業轉型及人才培育等層面合作。他也強調，會努力促成包機，儘速通航，讓2個城市的市民有更多交流機會。

為了迎接高雄府會訪團到來，熊本城特地在7日、8日晚間打上高雄「彩帶高」的金黃色、桃紅色、綠色、藍色系，以色彩繽紛的燈光投影見證台日及高雄與熊本之間的深刻情誼。另外，高雄熊與熊本熊在蒲島郁夫舉辦的歡迎晚宴上再度同台尬舞，雙方不只較量舞技，更現場挑戰「單手伏地挺身」讓晚宴氣氛嗨到最高點。