民進黨總統初選登記下週一展開，呼聲最高的人選賴清德兩岸論述備受關注，傳出今年2月間，透過曾加入柯市府競選團隊的姚立明，邀請親民黨學者在官邸餐敘，聽取政治選情及兩岸部分意見；與會者表示，以前對賴清德的印象，感覺他強調「台獨」理念比較多，但是席間賴清德談「和平」的概念比較多。

據了解，賴清德2月份這場餐敘，透過姚立明邀請親民黨籍的國立台灣師範大學政治學研究所教授、前親民黨立委李桐豪、台北市前副市長鄧家基；有與會者指出，賴清德非常誠懇，席間提到，希望他們能夠對於選情、兩岸等政治相關議題提出看法。

他說，在兩岸立場上，之前就很清楚知道，賴清德和他們不太一樣，大概也是盍各言爾志，不過席間，賴清德請大家說出看法，一個人一次大概說三分鐘，一個說完後，賴清德會說說自己的想法。

與會者說，賴清德基本上還是提到立場就是「務實台獨工作者」，還有「和平保台」，但是這次不同的是，以前感覺賴清德「台獨」理念說很多，這次則強調「務實面」的輪廓性概念，反而「和平」部分講的比較多，並不斷強調總統蔡英文提出的「4個堅持」，並稱將延續蔡英文的兩岸政策。

有與會者說，賴清德因為是要了解他們的意見，所以說的比較少，聽的比較多，但因為自己是客人，不方便說太多，不過賴清德很誠懇，還非常有禮貌地稱呼大家是「前輩」、「老師」。

其實賴清德為了備戰2024總統大選，不斷再強化兩岸方面論述，並如何在「務實台獨工作者」中，找出藍綠兩大光譜能接受的最大公約數，期間他不分藍綠向各界相關人士請益，除了2月份與親民黨、新黨色彩的學者這場飯局，去年也聽取淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山的意見。顯示賴清德在兩岸議題上，不斷下功夫。