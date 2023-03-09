30年前單身榮民陳堯到南門街租下店面開設「海邊書坊」，是新竹當時頗具規模的二手書店。（黃守玉提供／王惠慧新竹傳真）

近日海邊書坊貼出公告，即將在3月底結束營業，所有書籍3折販售。（王惠慧攝）

房客陳堯臨終前託付房東一家人繼續經營書店，老闆娘黃守玉一接就是18年。（黃守玉提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市南門街的海邊書坊經營46年，看似不起眼的小巷書店，藍色招牌背後隱藏感人故事。多年前單身榮民陳堯自知來日不多，將經營30年的書店，託付給親如家人的房東一家人，老闆娘黃守玉答應承接，改造並守護書店長達18年，近日決定熄燈，讓鄰居和書迷大感不捨。

走進南門街，抬頭可見藍色招牌的二手書店，9歲的柴犬店狗「襪子」就睡在門口，老客人買完書或與老闆娘閒聊完，總會摸摸牠、稱讚牠乖又可愛。書店L型陳設，數十排書架滿滿堆著書，有新書、舊書，更藏有市面上難尋的絕版好書，不少書迷特地前來挖寶。

陳堯原本從事出版業，平常熱愛寫字、閱讀，經營書店是他終身職志，陳堯除了租下店面，也在2樓另租房間居住，30年相處下來，雖然非親非故，但房東一家早把陳堯當成家人。黃守玉說，陳堯看著她3個孩子長大，兒女直接喊他「爺爺」，陳堯特別關心孩子們功課，成績進步都送書、給獎學金。

而陳堯病倒時，黃守玉更是全程照顧，但陳堯即使病得很重，仍心繫海邊書坊，堅持回店裡巡視、摸摸店裡的書，更親口拜託黃守玉繼續經營書店。陳堯過世後，也由黃守玉全家協助料理後事，直到現在黃守玉一家人，每年也都會到軍人公墓為他上香。

陳堯過世後，房東全家開家庭會議，決定由黃守玉擔任老闆娘，兒女分別負責行銷、進貨等，一家人齊心協力，裡裡外外改造書店，找回往日榮景，完成陳堯遺願。一晃眼18年過去，黃守玉多年前曾接受本報訪問，她說當時剛接下書店是「大外行」，沒想到一做竟堅持這麼久。

近日海邊書坊貼出公告，即將在3月底結束營業，所有書籍3折販售，只盼大量藏書，都能有好的歸宿。客人們十分不捨，大嘆少了一個逛書、聊書的好地方，也要老闆娘再三考慮，黃守玉說，其實書已經賣掉一大半，只是好書無人接手，實在太可惜。

「書真的是很好的東西，只可惜追趕不上時代，」黃守玉說，家族企業是玻璃外銷，過去常為訂單趕工，個性非常急躁，但開書店多年來，學習與人相處，客人來就招呼，沒客人時就整理書，心境逐漸沈穩，不像以前浮躁。

談到結束營業心情，黃守玉說，多年前就定下人生目標，年紀到了就想退休，兒女也各自有事業，於是今年農曆年後，醞釀結束營業，全家人雖很捨不得，但開店總掛心客人撲空，不敢休息。

雖然覺得非常可惜，但黃守玉也明白，終究得在某個時刻與海邊書坊道別，她打算今年清明節跟陳堯「坦白」歇業消息，她說，以全家多年來情誼，以及他們對陳堯的了解，相信陳堯肯定能夠理解。