蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓工程9日開工典禮，新北市長侯友宜出席動工典禮表示，公益大樓將解決蘆洲地區長期以來運動空間、演藝場所、圖書館等空間不足問題，提昇蘆洲在地生活和遊憩品質，預計2026年3月完工。湧蓮寺主委陳宏昌致詞時交代新工處與要顧好工程品質，不過他看到侯友宜笑說「這個要去做總統」不用交代他，讓在場民眾笑哈哈。

侯友宜致詞時表示，蘆洲地區人口快速成長，市府與地方長期密切合作促進地方發展，推動「好路揪你來」環境改造專案，以蘆洲湧蓮寺為核心，結合周邊空中大學、蘆洲國小、蘆洲國中、和國定古蹟李宅古蹟等豐富多元的文教設施，針對人行環境不斷進行規劃改善，將新舊市區串連，展現蘆洲地區全新的風貌，讓蘆洲人有幸福感。

侯友宜說，湧蓮寺為蘆洲地方民眾信仰中心，2018年新北市政府與寺方簽訂行政契約，接受寺方捐款6億元，委託市府興建慈善公益大樓，後來因為原物料上漲，湧蓮寺又再加碼6000萬元，完工後將成為蘆洲區新地標、市民休憩活動的好所在，營造共榮共好的生活圈。

新工處長王益翔指出，大樓基地位於三民高中捷運站旁的平面機車停車場興建立體化公益大樓，工程總經費約16.03億元，其中湧蓮寺捐贈6.6億元、中央補助2.43億元，市府自籌7億元。

將興建地上9 層，地下3層建築物，地下層提供500個機車停車位及85個汽車停車位，並在地下停車場增設可以直通捷運三民高中站的連通道。地面層則分別設置了托老、托育中心、游泳池、體適能中心、表演廳、圖書管、藝文展覽區及綜合球場，期待多功能大樓滿足廣大信眾與居民需求。預計2026年3月完工。