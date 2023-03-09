陸委會下午4時將召開記者會，預料將說明兩岸航點恢復規劃，至於是否會連兩岸旅遊一併開放，交通部觀光局指出旅遊面較為複雜，航空先開放、旅遊後續推動，至於是團客或自由行先開仍不一定。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁2月底才帶團拜會大陸國台辦、海協會、文旅部等單位，轉述陸方非常支持兩岸旅遊恢復，呼籲我方也能給出善意回應。

目前台灣沒有禁止旅客赴大陸自由行，但仍有組團禁令。觀光局長張錫聰稍早表示，兩岸旅遊比較複雜，還要再評估，尚未定案，會再找業界代表討論，而站在觀光局立場，自然是希望可以盡快開放，達到今年陸客來台100萬人次的目標。

蕭博仁則建議，先開禁團令，並以兩岸台商的駐點多寡訂定開放的城市，例如開放北京、廣州、南京、杭州、四川、成都、湖南、湖北等一線城市。

蕭呼籲，日前與陸委會溝通時，就提到北京釋出善意，台灣也可以有所回應，對兩岸往來有幫助。他說，我方也不要再去追究2019年誰先禁自由行，現在要往前看、不要去記仇，不要破壞兩岸之間的情誼。