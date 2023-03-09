行政院代理發言人羅秉成。（黃婉婷攝）

行政院長陳建仁9日在行政院會指示陸委會評估規畫「恢復兩岸空運客運航點」，陸委會內容將於下午4點說明內容，但陳建仁周二在立法院備詢時才說對岸「口惠而實不至」，陸委會主委邱太三也稱對方並未開放台人赴陸自由行，應先去除政治因素。對此，行政院代理發言人羅秉成說，這是我方提出的善意回應，希望加速兩岸交流。

疫情爆發前，兩岸客貨運航點曾達71個，我方10個，陸方61個，目前僅剩北京、上海、廈門、成都4航點，國民黨立委林思銘日前質詢指出，邱太三上任主委時曾說希望兩岸「春暖花開」，如今卻沒春暖花開，而台商去對岸交流後，也稱陸方對開放團客進出已經釋出善意，是我方沒有表示。

當時邱太三答覆，「但我們沒看到，他們還是沒解禁」，只是口頭上講，都沒有具體行動。在一旁的行政院長陳建仁罕見補刀，直言這是「口惠而實不至」。

不過，陳建仁今日在院會提到，兩岸空運航點恢復，除了疫情因素外，尚涉及諸多層面，陸委會所提出恢復兩岸空運、客運航點規畫，基本上以綜合各方面的考量，並盡量將陸方日前所提出的恢復航點建議納入，可以說展現我方最大善意，疫後兩岸交流的恢復和秩序維護，需要雙方共同努力，相互展現善意，希望可在此恢復航點的基礎上，逐步增加雙方善意和良性互動。

談及為何有此轉折，羅秉成表示，因為疫情慢慢趨於穩定，今日也請指揮中心宣布新的防疫措施，而在台灣疫情控制得當、疫苗施打運動推廣好的前提下，考量兩岸相關互動因素，「這是我們提出的善意回應」，也希望能夠加速、協助兩岸交流，相關開放細節陸委會將於下午4時詳加說明。