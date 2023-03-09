在台灣國際蘭展獲得銀牌獎的「台糖綠寶石」，延續去年蘭展冠軍花「台糖綠蘋果」的清新脫俗，吸引不少民眾目光。（張毓翎攝）

台糖在蘭展「市集館」除了展示歷年的得獎花，還展售諸多蝴蝶蘭盆花。（張毓翎攝）

「台糖安娜」品種自開發出來後，迄今銷售逾100萬株。。（張毓翎攝）

台糖在蘭展設生技、休憩專區，凡購買蘭花滿千元可獲面膜、柳營尖山埤渡假村門票等好禮。（張毓翎攝）

2023台灣國際蘭展正如火如荼舉辦中，由台糖公司出品、獲得銀牌獎的「台糖綠寶石」，延續去年蘭展冠軍花「台糖綠蘋果」的清新脫俗，吸引不少民眾目光。台糖精緻農業事業部執行長傅仰明表示，此次在蘭展限量販售77盆去年冠軍花「台糖綠蘋果」，首日便迅速被搶購一空，因此非常看好今年得獎花的後市。

台灣國際蘭展4日至19日在台南後壁的蘭花生技園區登場，主辦單位邀請海內外200名評審從上千件作品中，挑選出狀態最佳的蘭花盆組，台糖出品的2款蝴蝶蘭在激烈的競賽中成功脫穎而出，並陳列於「競賽館」中展示。

第1款是獲得銀牌獎的「台糖綠寶石」，不僅擁有「台糖綠蘋果」的特色，以亮綠之姿整齊排列，其花瓣像瀑布垂落映在眼前，而且花徑精準地控制在7至9公分間，是當前最受市場歡迎的大小；第2款是「P.jiuhbao Queen Diamond x P.KV Beauty」以特殊的橘紅色系綻放出繁花錦簇的百媚之姿，獲得蘭展第三獎。

傅仰明說，台糖一年可生產300萬至400萬株蝴蝶蘭，9成以上皆為外銷；同時，每年也不斷推出新品種，期能提升競爭力及市場商機，現階段一年可推出5至10個新品種，而每一個品種從開發到量產階段，須歷經至少6年的期程。

台糖精緻農業事業部種苗繁殖場場長劉高佑補充，每個新品種須視市場的接受度，才會評估做量產，以「台糖安娜」這個品種來說，自開發出來後，有幸在2009年東京蘭展及隔年台灣蘭展獲獎，尤其它為雙梗、花瓣排列整齊，加上特別亮眼的白色唇瓣，頗受日本人歡迎，迄今銷售逾100萬株。

傅仰明提到，台糖在蘭展「市集館」除了展示歷年的得獎花，還展售諸多蝴蝶蘭盆花，歡迎民眾來選購。另外，台糖設生技、休憩專區，凡購買蘭花滿千元可獲面膜、柳營尖山埤渡假村門票等好禮，且3月底前持蘭展票根至柳營尖山埤渡假村及烏樹林休閒園區，皆可享票價等優惠。