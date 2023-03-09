人口老化衝擊中國社會結構的變遷，大陸學者認為，當前亟需加強和重視代際共融研究，具體而言，如加快探索多代包容的家庭居住場景，促進家庭代際共融；或是建立代際共融試點，鼓勵養老機構與幼稚園，一舉兩得地同時解決老年人參與和兒童照顧的問題，繼而達到老有所為、老有所樂。

江南大學法學院副院長李俏在大陸《環球時報》撰文指出，西方已開發國家從上世紀六七十年代開始從代際的角度探索促進老年人社會參與的方法，並形成「代際專案」發展框架，宣導通過老年人與年輕人有目的、持續的互動與合作來達到互惠互利、老少同樂的效果。

這從而為中國積極應對人口老齡化提供了新思路。李俏稱，「代際共融」所涵蓋的群體不僅包括家庭內部的親代與子代，還包括社區以及社會中非血緣關係的不同年齡群體。

李俏說，代際共融不僅可以實現代際間共用價值觀和目標，促進代際間互相支持和移情，還可以通過代際共建共用場所等方式來節約社會資源。從微觀層面來看，代際共融不僅有益於延長老年人的壽命、提高其身心健康，使青年人獲得技能、改進人生觀和價值觀，還可以促進社區資源的有效整合，提高居民的社會凝聚力和歸屬感。

他認為，中國在政策層面，可將代際理念納入政策制定層面，把「一老」和「一小」問題統籌起來考慮，因地制宜開發和創建代際互動與參與平臺。在實踐層面，不僅要做好代際共融的活動設計，還要完善代際共融的實施工作，加強「一老一小」複合型人才教育培訓以及對老年志願服務組織的培育，依託政府部門、婦聯、社區、企業、學校、社會組織等，探索代際共融的多元實現模式。

李俏建議，具體而言，一是加快探索多代包容的家庭居住場景，宣導建設代際親情住宅，促進家庭代際共融。二是建立共址、共用的代際共融試點，鼓勵養老機構與幼稚園場所共址、資源分享、設施共建，圍繞代際學習等內容進行互動和交流。

此外，三是推進全齡友好社區規劃，探索建立「一老一小」整合服務綜合體，實現養老與托育在居住空間、基礎設施、公共服務、人力資源等方面的有機結合，一舉兩得地同時解決老年人參與和兒童照顧的問題。四是在城市建設中引入代際共融的理念，打造「代際接觸區」，促進老少共用的公共空間建設。