桃園市歷史建築桃園警察局日式宿舍群整修後改名為「桃園77藝文町」，2018年起與委外廠商簽訂10年OT合約（政府出資興建、民間機構營運），時常舉辦藝文、手作活動等，深受民眾喜愛，不過受疫情重創虧損達上千萬元，廠商坦言實在撐不下去，考量財務成本決定退出營運；對此文化局證實，廠商已提出申請，將於9月18日結束營運。

桃園市內有2處館舍營運為文化資產活化再利用，歷史建築「桃園警察局日式宿舍群」是桃園區少數保留完整的宿舍群，經活化利用後成為桃園77藝文町，2018年起由遠東開發室內裝修股份有限公司營運；歷史建築「前內政部北區兒童之家院長宿舍」前身為台灣省台北育幼院，有幼教、保育歷史意義，經活化利用後成為南崁兒童藝術村，2019年起由人文國際股份有限公司（南崁分公司）營運。

南崁兒童藝術村近期人潮明顯回升，4月3日將舉辦開館4周年的館慶活動。（南崁兒童藝術村提供／陳夢茹桃園傳真）

「營運5年虧損金額高達2000萬以上！」桃園77藝文町營運長蔡旭峰直呼，前幾年受疫情重創，1年虧損近400萬，公司考量財務成本，決定提早結束10年的OT合約，9月18日將退出營運。為將當地文化藝術做提升，桃園77藝文町近年舉辦很多文創、手作活動，人潮其實不算少，但礙於高昂的權利金及稅金，經公司評估無法再負擔，因此只能忍痛跟大家告別。

文化局文化資產科長董俊仁證實，遠東公司將於9月18日退出營運，桃園77藝文町這幾年在遠東公司的經營下深受民眾喜愛、獲得地方認同，但考量該公司在疫情期間苦撐得很辛苦，即便已經有提出振興活動、獲得紓困補助，仍無法挽回頹勢，依促參法在雙方協議後得以提前結束合約，為不讓桃園77藝文町淪為閒置空間，正積極討論規畫未來方向，文化資產保存、提升藝文活動的精神不變，盼吸引民間機構進駐。

南崁兒童藝術村說，疫情時間只能用「慘澹」來形容，所幸近期有感民眾對於藝文活動再度活絡，假日期間父母開始會帶孩子出門做甜點、參與課程，連園區小火車的搭乘人數也回升，因應人潮湧現也加開班次，4月3日更將舉辦開館4周年的館慶活動，除了有市集、管弦樂團演出以外，最特別的是今年將舉辦「「我的未來不是夢 創意小職人造型發表會」，讓孩子們根據自己的興趣裝扮走秀，激發孩子們創意與自信心。