台北市長蔣萬安近日推出「都更5箭」政策，推動老屋重建。台北市議員李彥秀表示，蔣萬安上任後願意從根本解決台北市痼疾，她給予高度的評價；但也提醒，都更五支箭都有明確數字目標，政策推出後更重要的是後面追蹤成效。

李彥秀說，蔣萬安積極透過政府政策「助推」老屋重建，讓首都重現生機，基層民眾給予很大的好評，並對市政府效率非常肯定，讓美意落實是為德政。她認為，危老改建、都市更新都是「下水道工程」，不花俏、程序複雜、爭議多，不易立竿見影，蔣萬安願意從根本解決台北市痼疾，她要給予高度的評價。

但她也提醒，政策是動態的，包含研究、發展、考核等不同層面，特別是蔣萬安都更五枝箭都有明確數字目標，政策推出後，更重要的是後面追蹤成效，動態修正，驗收成果，才能達到預期成效；第二，也得注意政策脈絡是否一致，政府資源有限，老舊建物應該鼓勵都更還是鼓勵設置電梯？需要更完整戰略目標思維。

李彥秀表示，現階段的危老建案改建，多數都是「單一地主」，地主資源豐富，可以找專業團隊助推；但住三、住四的老公寓，恐怕需要市府更多「軟體」與「專業」的協助，才能讓市民「踏出勇敢的第一步」。

最後，李彥秀強調，青年局及都更處升格，都是蔣萬安重要的政見，但受限於組織規模，恐怕難以兩全其美。未來組改規畫應整體思索，讓市府組織編制符合政策方向，以及未來長遠市政規畫。