金防部二膽島1上兵失聯 全島大搜索無蹤跡 12:592023/03/09 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍金門防衛指揮部今（9）日表示，所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊今早點名時，發現陳姓上兵未到失聯，單位即編組尋找，尚未尋獲。（取自金防部臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍金門防衛指揮部今（9）日表示，所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊今早點名時，發現陳姓上兵未到失聯，單位即編組尋找，尚未尋獲。金防部指出，目前已聯繫家屬抵金協處，並成立專案小組全力尋找、釐清肇因。 黑幫春酒「找辣妹迎賓」警怒了！ 北市警局長：掃蕩到底 台中母子雙屍！父目睹兒「遭綁床上割頸亡」 悲喊：為什麼 台中大里雙屍命案 現場未留遺書 母子致命傷曝光 #上兵 #金防部 #烈嶼 #守備大隊 #失聯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金控2月自結獲利 中信暫領先 04:102023/03/09 金融．稅務 中國信託獨家冠名贊助 北、中連線應援中華隊 04:102023/03/09 運動天地 經典賽》中華隊經常躋身強隊之林 美媒：但WBC是另一回事 08:582023/03/09 體育 房價不漲房租漲！租金連19個月創高 刷新歷史紀錄 11:022023/03/09 房市新訊 啦啦隊女神舞跳一半肩帶斷了 一反應鄉民全暈船：這就叫專業 00:412023/03/09 生活 獼猴頻擾人 阿里山花季出動巡護隊 04:102023/03/09 地方新聞 國家金管總局掌大權 一行兩會成歷史 04:102023/03/09 產業財經 產學研聯手 組浮式風機國家隊 04:102023/03/09 產業特刊 專家操盤 美盛基建基金穩求勝 04:102023/03/09 投資理財 接軌業界 金大建築生海外實習獲好評 04:102023/03/09 地方新聞 韓情報院：金正恩長子恐有身心問題 04:102023/03/09 焦點新聞 柬埔寨將建高鐵 印尼雅萬高鐵年中正式營運 04:102023/03/09 焦點新聞 17直播主也是威迷！現身首屆《金威獎》北部盲飲活動 10:202023/03/09 生活 全民普發現金 估4月11日完成三讀 04:102023/03/09 生活新聞 《金融股》中信金遭外資連5賣 中信銀獨冠贊助WBC 10:282023/03/09 財經 小資難投資？ 統一投信冠軍團隊開課 04:102023/03/09 全球財經 德鋼鈑金雷射加工 應用領域廣 04:102023/03/09 產業特刊 台股高股息基金 卡位後市行情 04:102023/03/09 投資理財 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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