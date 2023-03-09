韓國執政黨國民力量議員金起炫8日當選該黨新黨魁，該黨也是韓國總統尹錫悅所屬的黨。

據韓聯社報導，國民力量當天在京畿道高陽市的韓國國際會展中心舉行第3次全國代表大會，並宣布黨魁選舉的投票結果。該黨本次投票率達55.1％，創下歷史新高。投票結果顯示，金起炫的得票率過半，為52.93％，力壓其餘三名候選人，安哲秀（23.37％）、千河藍（音，14.98％）和黃教安（8.72％）。

金起炫發表當選感言時強調，「我們只有一個目標，第1個目標是民生，第2個目標也是民生，第3個目標還是民生」。他說，將與黨員合力挽救民生，並團結全黨，爭取在明年國會議員選舉中取得壓倒性勝利。

金起炫在會後舉行的記者會上表示，將儘快會見包括最大在野黨共同民主黨黨魁李在明在內的在野陣營領袖，彼此交換意見。對於是否將讓「親尹」（親尹錫悅）派人士擔任黨內要職，他回應稱將恪守團結、包容、公平的基本原則。