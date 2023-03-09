雲林地檢署調查達德集團開發風電案，昨（8日）兵分多路搜索雲林縣4名議員家中及縣議會研究室，今（9日）消息傳出震驚各界，被地檢署聲請羈押的「民意政團」總召王又民，其服務處人員今不願回應，僅表示謝謝關心。

王又民常上政論節目評論時政，有些議員同仁以「名嘴」代稱之，他本屆議員選舉以國民黨籍參選，但當選後未加入國民黨團運作，自組雲林縣議會民意政團，目前有11名成員，他擔任總召集人。

王又民服務處今照常上班，針對他及一名助理遭聲押，祕書群均不願表示意見，僅表示「謝謝關心、下午會回來」。