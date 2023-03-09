華城去年合併營收達77.51億元、營業毛利15.88億元、營業利益4.29億元、稅前淨利9.5億元、本期淨利8.22億元、淨利歸母公司8.38億元、EPS達3.21元，締造史上新高。
華城表示，台電汰舊換新及強韌電網計畫、變壓器外銷、太陽能、風力發電及儲能系統等綠能設備三大領域，是華城去年及今年營收及獲利成長的主要動能。截至目前為止，接單比去年同期成長3～4成。
機電大廠華城電機拜台電強韌電網計畫釋出變壓器訂單、以及拓展外銷及綠能產業有成，去年EPS從前年1.11元倍數增加至3.21元，董事會決議每股配發現金股利2.50元，是歷年最佳，現金股利配發率77.88％，提到6月15日股東會討論定案。
華城去年合併營收達77.51億元、營業毛利15.88億元、營業利益4.29億元、稅前淨利9.5億元、本期淨利8.22億元、淨利歸母公司8.38億元、EPS達3.21元，締造史上新高。
華城表示，台電汰舊換新及強韌電網計畫、變壓器外銷、太陽能、風力發電及儲能系統等綠能設備三大領域，是華城去年及今年營收及獲利成長的主要動能。截至目前為止，接單比去年同期成長3～4成。
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