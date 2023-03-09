上月香港發生名媛蔡天鳳遭分屍烹屍一案，近日警方進一步逮補鄺姓前夫的女性友人「IG女神」，隨著更多相關人等被捕，外界仍對此案霧裡看花，主嫌前公公先前更向蔡天鳳老公Chris一家放話，「希望譚家老爺可以代幫忙付律師費」，令人咋舌。對此，名嘴許聖梅最近在節目上分析，前公公這句話有玄機，疑暗示手上有Chris一家把柄，威脅對方不幫忙付錢就要抖出所有內幕。

許聖梅昨(8日)在《震震有詞》表示，隨著蔡天鳳案被越拖越久，疑點也越來越多，該案日前開庭，前公公神情輕鬆，僅說了一句：「明白」，似乎不認為自己犯下滔天大錯，私下更託人帶話給蔡天鳳現任公公，希望受害者家屬幫忙出律師費，邏輯明顯有問題。許聖梅說蔡天鳳現在在媒體上被封為「最完美前妻」，看似因太過善良才受害，但她認為越完美背後黑幕越多，前公公的那句話看似是請對方幫忙出錢，實際上應該是威脅。

許聖梅說，依香港媒體分析，前公公那句話的背後意涵其實是「恐嚇」，意思是「現在你要幫我請律師，律師要我說什麼，我就會說什麼，那你如果不幫我請律師，我如果實話實說，我如果照著我的意思說，你承受得起嗎？」暗指譚家有把柄在前公公手上。

震震有詞 - 完美前妻碎屍案疑點重重！比八點檔還詭異的暗黑關係？ -2023/03/08完整版

謝震武此時回應，起初聽到那句話覺得很不合理，如今聽到許聖梅的解釋似乎說得通，前公公的話意指是需要律師費當封口費。而作家H對兩家人的關係則有多種解讀方式，第一是天使型，指的是雙方關係真的如檯面上融洽，前公公開口說這句意思是希望對方要相信他不可能做這種事，雙方之前關係很好，因此希望對方挺他；第二則是Chris也是完美的現任老公，因為自知是有名望的人，不能落人口實，才會願意在這種時候也出面幫對方。

作家H進一步說，第三種可能是網上傳出Chris和鄺姓前夫其實本來是一對同志情侶，是借蔡天鳳的肚子達到生子目的，這就可以解釋為何蔡天鳳和Chris結婚後不登記的原因；第四種說法是鄺姓前夫派蔡天鳳去上天王嫂訓練營，最後接近Chris成功，而這點就可以解釋為何蔡天鳳梅開二度後為何還要金援前夫一家，至於真正答案為何？謝震武強調這些都是來賓的猜測，結果如何仍要等警方抽絲剝繭破案後才能知道真相。