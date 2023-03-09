中國常駐聯合國代表團網站美東時間8日消息，中國常駐聯合國代表團赴代表耿爽，在安理會阿富汗問題公開會發言。要求美國等有關國家，應立即將阿富汗央行資產歸還給阿國人民。

耿爽說，在國際婦女節這個特殊日子裡審議阿富汗局勢，難免會令人把目光投向阿富汗女性。她們是阿富汗社會中的弱勢群體，是連年戰亂和動盪不安的最大受害者，亟需國際社會關心幫助。阿富汗女性渴望擁有和平安寧的國土，擁有充滿希望的未來。她們應該有機融入阿富汗經濟社會生活，成為國家和平重建進程中的重要力量和主要受益者。她們的權益應該在此過程中得到有效保障。

耿爽指出，保障阿富汗婦女女童權益離不開安全穩定。進入2023年以來，阿富汗境內發生數起惡性恐怖襲擊事件，造成重大人員傷亡。「伊斯蘭國呼羅珊省」、「東伊運」也就是「突厥斯坦伊斯蘭黨」等恐怖勢力在阿富汗相互勾結，不斷策畫開展恐怖活動，呈現捲土重來之勢。國際社會應對此保持高度關注，以「零容忍」態度打擊一切形式的恐怖主義，敦促阿塔採取堅決有力措施防止恐怖勢力在阿富汗聚集，切實保障阿富汗人民和在阿外國公民的安全。

耿爽認為，保障阿富汗婦女女童權益離不開破除外部制約。單邊制裁嚴重破壞阿富汗經濟基礎，使當地人道局勢雪上加霜，成為當地婦女兒童生存發展的沉重枷鎖，必須立即予以解除。阿富汗70億美元海外資產屬於阿富汗人民，理應用於阿富汗人民。上個月，美國紐約南區聯邦地區法院裁定，美方無權挪用阿富汗海外資產。這再次表明，凍結阿富汗資產的作法於理不合、於法無據。美國等有關國家應立即將阿央行資產歸還給阿富汗人民，讓阿富汗婦女兒童從中受益，不應再以各種理由變相拖延。