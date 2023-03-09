過去普遍認為，深呼吸有助減輕壓力，但史丹福大學醫學院進行的一項研究發現，慢慢呼氣（即嘆氣）是平靜自己的更好方法，該研究結果於今年初刊登在《細胞報告醫學》（Cell Reports Medicine）。

根據《CNN》報導，史丹佛大學研究團隊所做的這項研究，將114人分成4組，要求他們每天進行5分鐘的冥想、盒式呼吸（box breathing，又稱444呼吸法，吸氣4秒、屏息4秒、呼氣4秒）、慢吸急吐氣（cyclic hyperventilation）、快吸慢吐氣（cyclic sighing，類似嘆氣），維持28天。

之後，研究小組評估每次呼吸或冥想後的情緒、焦慮水平、睡眠行為、呼吸和心跳的情況。研究發現，睡眠沒有受到影響，所有形式的呼吸和冥想都會改善情緒與焦慮，且呼吸比冥想更有效，尤其以嘆氣的效果最大。

該研究的參與者斯皮格博士（Dr. David Spiegel）表示，嘆氣是一種讓人平靜下來的快速方法，許多人可以連續嘆氣3次，並立即擺脫焦慮和壓力。

至於為何呼吸有效，斯皮格表示，有意識地緩慢深吸一口氣、屏住呼吸，然後慢慢呼出，可激活副交感神經系統，有助心跳減慢、血壓下降，改善消化功能，且大腦開始放鬆。

斯皮格並表示，相較之下，當人害怕或處於危險時，常會猛吸一口氣，這動作會觸發交感神經系統，負責讓人做好戰鬥或逃跑的準備，「但此時踩剎車比踩油門對人體更健康，當人嘆息，藉由放慢心跳，會立即以一種相當快速方式安撫自己」。