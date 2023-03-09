親子共學場地越來越多，鶯歌陶瓷博物館一直是遊客造訪的熱點之一，其中館內的常設展「硘仔鎮—鶯歌陶瓷歷史」近年大翻新，將鶯歌200多年的陶瓷文化，以數位互動遊戲、動態展覽展現，淺顯易懂，其中，館內的「隧道窯」，讓觀展者踏入窯內，體會早期生產陶瓷者的辛勞，儼然是最熱門的打卡拍照點。

陶博館2021年獲得文化部補助，大規模規畫更新常設展202展間「硘仔鎮—鶯歌陶瓷歷史」，除了保留原始構想外，也更新資料，填補20多年來地方發展歷程，新增數位互動遊戲、動態展示，營造做陶情境，全新展間宛如立體故事書，趣味橫生。

特別的是，民眾特別喜愛拍照打卡的「隧道窯」，館方也重新小規模修補，民眾進入窯內後，可以見到台車在燒製馬賽克瓷磚的模擬情景，彷彿穿越時空，進入傳統窯廠生產流程，另外現場設置的數位互動區，讓民眾可以體驗黏貼馬賽克、拼成花磚等鶯歌早年「篩子仔」的代工生活，以寓教於樂的方式，理解鶯歌陶瓷專業分工的發展。

鶯歌陶瓷博物館常設展「硘仔鎮—鶯歌陶瓷歷史」，設有數位互動遊戲，讓民眾體驗黏貼馬賽克、拼成花磚的過程。（蔡雯如攝）

陶博館館長張啟文表示，現今博物館不能僅限於靜態文物展示，期望可以結合新科技、新媒體科技，帶來全新感官體驗，硘仔鎮」常設展更新後，為不同時代的觀眾設計展示內容，也融入遊戲與數位科技作為展示媒介，展現懷舊的陶瓷燒窯生產歷數到現代陶瓷文創的過程，讓不同世代的民眾都能開心參展。

陶博館說，鶯歌陶博館館藏品也挑選在地陶藝職人們獨俱風格的作品，希望鼓振職人們曾在陶瓷家鄉拚搏傳承與創新的情懷，館內持續更新特展內容，持續推廣陶瓷文化，詳情可至陶博館官方網站（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/）查詢。