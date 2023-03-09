藝人林玉紫演出類戲劇走紅，像是《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳鈴眼》等都能看到她的精湛演出，2018年嫁給年長18歲的苗栗南庄前民代詹永煌，沒想到婚姻僅維持4年左右，便於前年宣布離婚，她透露離婚前得知前夫賣房還債，原本想將剩餘的錢留一半下來，卻遭對方怒飆髒話，忍不住感嘆：「這段婚姻竟不值200多萬」。

根據《TVBS》報導，林玉紫與前夫詹永煌結婚後，因為個性不合常發生口角衝突，導致兩人過著分居的「無性生活」，甚至以「白天是夫妻，晚上是鄰居」來形容婚姻生活，她透露某次得知前夫賣房還債後，還剩餘5百多萬，為了測試老公，便將一半留在自己口袋，沒想到丈夫得知後，竟直接變臉破口大罵：「這房子妳一毛錢都沒出，妳憑什麼拿錢？」林紫玉聽到此話後立刻心死，決定狠下心跟前夫離婚。

沒想到前夫得知林玉紫揚言離婚，竟不願意答應而且絲毫不肯讓步，沒想到林紫玉掛出保證，只要肯簽字離婚，就會把2百多萬全數匯回給前夫，果真有錢能使鬼推磨，前夫二話不說立刻答應簽字離婚，讓她徹底心寒表示：「感情真的不值這200多萬，心已死」。

林玉紫表示前夫是個傳統思維的大男人，為了給予對方安全感，曾帶著他到片場了解自身的演藝工作，未料適得其反，不僅無法專心工作，還得分散心力照顧對方，加上新婚一年便爭吵不斷，前夫更是不斷對她冷暴力，也成為夫妻倆離婚的導火線，