桃園市長張善政上任積極推動各項政策，博得各界稱讚。而才重披藍袍的桃園市議員牛煦庭，1日則宣布爭取國民黨提名，參選桃園第一選區立委，他嗆該選區的現任立委鄭運鵬在市長選舉「連本命區都失守」，點名民進黨前副祕書長林飛帆參戰。對此，Youtube頻道《桃園孫先生》也發起網路投票。

截至9日下午1點，在「鄭運鵬是桃園市第1選區現任立委，對於該選區2024發展態勢」的題目中，有5044人參與投票。抱持「民進黨繼續提名鄭運鵬比較會勝選」的民眾有11%、認為「民進黨改提名林飛帆比較會勝選」的網友有7%、覺得「鄭運鵬、林飛帆勝算都不大」高達76%、有「其他意見」的人占1%，剩下4%為沒意見。

對於該投票，網友留言「看桃園人的智慧，如果想繼續讓撈錢的人當選，就選撈錢的人，想選有誠信會做事的人就得改變投票習慣」、「只要心裏有人民，夠清廉，就選」、「中國鵬這個話題猛打，還有林智堅論文」、「炮灰」。

不過也人指出，「民調唯一支持九萬（林飛帆），這樣出來選，可以看笑話，就想看陳時中一樣的笑話」、「民進黨的家務事由民進黨自己決定」、「這黨已失民心，推誰都沒用的了」、「林飛帆是不錯，可是沒政治基楚，太霸氣，驕傲自大不適合」。