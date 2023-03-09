民進黨總統初選登記下周一展開，呼聲最高的人選賴清德兩岸論述備受關注，傳出今年2月間，透過曾加入柯文哲市府競選團隊的姚立明，邀請親民黨學者在官邸餐敘，聽取政治選情及兩岸部分意見；有與會者認為，「賴清德的做法，是在做執政的準備」。

對於賴清德廣邀不同政治光譜的學者聽取意見，有與會者認為，「蔡英文跟馬英九執政後，幕僚圈越來越狹隘」，賴清德有意爭取大位，應該是希望能多聽聽不同的聲音，形成台灣的最大共識，不論是民眾黨柯文哲或是國民黨有意爭取大位者，也應該如此。

另名與會者說，若要當個執政者，賴清德這樣是對的，只有從政者才需要強調自己跟別人不同之處，這就是當立委跟總統不一樣的地方，想當執政者，就得強調用最大公約數來處理問題，「賴清德這樣的做法，就是在作執政的準備」。

有與會者說，會談後這段時間透過新聞聽到賴清德談的兩岸論述，是有些方向性，但賴是否會把當天大家的看法消化後用在自己的論述，還需要時間觀察，因為民進黨、賴清德核心陣營、執政團隊等，都會有自己的兩岸論述。

他說，因為他們都是外人，只是提供意見，這次席間幾位學者，其實都已經沒介入政治或有所求，所以也很誠懇地把意見提供給賴清德，賴願意這樣做，是一件好事。

另名與會者則說，自己也在觀察中，因爲餐敘至今不過才快一個月，但他認為賴清德的兩岸論述，應該會在正式被提名後才會有明確輪廓。