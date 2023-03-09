主要出沒在南台灣的綠鬣蜥，在台南有多處棲地，近年來的市區民宅也開始現蹤，民眾嚇到不敢進屋，台南市去年共抓補6000多隻，有女屋主返家時看到綠鬣蜥出現門口，嚇到花容失色不敢進屋，狂打電話給農業局求救。

屬於冷血動物的綠鬣蜥，本身無毒，幼時模樣可愛，長大卻奇醜，出沒季節與蛇類大致相同，天氣漸熱越常見，有時候還會在樹上發現蹤影，早期屬保育類動物，偶爾見到夜市小販兜售，近年因過度繁殖，不但解除保育，政府還需花錢補殺。

台南市的三爺宮溪、台南機場附近、南區公墓區、學甲區岸內排水與永康區都是綠鬣蜥主要棲地，因多次入侵民宅造成民眾困擾，台南市前年起委外抓補，快速移除，光去年就抓補了6000多隻，今年到3月已抓了600多隻。

南區1戶民宅曾有女屋主回家時，看到綠鬣蜥在門口盤旋，嚇到打數通電話狂催台南市農業局處理，疾呼「你們到底來了沒？」、「我們全家都不敢進屋」，經過人員抓捕後才化解民眾的情緒。

綠鬣蜥1次可產下25顆至80顆蛋，繁殖速度快，台南市前年開始發現數量暴增，影響生態平衡，台南市農業局發現透過籠子放置鳳梨皮，以水果氣味誘捕，成效卓著。

台南市農業局今年除了被動派員抓補外，正試驗在綠鬣蜥身上裝攝聲音追蹤器，研究牠的喜歡的食物與習性，盼找到習慣棲息的巢穴，徹底根除。