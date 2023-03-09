不只肝，腎若不好，人生也是黑白的！被醫師形容為汙水處理廠的腎臟，主要負責身體的代謝功能，一旦惡化，就要面臨痛苦的洗腎深淵，嚴重影響生活品質，因此，花蓮門諾醫院響應世界腎臟日，由腎臟科醫師在醫院大廳以「五四三二一」口訣說明腎臟保健小撇步，和大家一起「逆轉腎」！

門諾醫院指出，每年3月第2個星期四是「世界腎臟日」，為提醒民眾對腎臟健康的重視，今在大廳舉辦腎臟小學堂闖關活動，由腎臟內科醫師李坤峰透過「五四三二一」口訣，提醒大家對腎臟保健的重視，並安排專業個管師、營養師、藥劑師提供諮詢與解說如何在日常生活中預防腎臟病，防止腎臟傷害。

花蓮門諾醫院今在醫院大廳舉辦腎臟小學堂闖關活動，吸引許多民眾參與，詢問護腎小撇步。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

李坤峰說，「五四三二一」的五就是「我」，讓我們一起維護腎臟健康；四是針對四大腎臟病的高危險群，包括三高、肥胖、抽菸及長期使用止痛藥者，建議須定期追蹤腎臟功能。三為善用個管、營養及用藥衛教方案，增加病友腎臟健康。二是透過抽血和驗尿兩項檢測，了解腎功能狀況，及小便有無問題。一就是邀請大家一起共同維護腎臟健康。

活動現場吸引不少民眾參與，透過血壓血糖檢測、營養衛教、腎臟病預防、用藥諮詢等關卡等，了解腎臟保健的相關知識。

門諾醫院表示，現場有許多民眾詢問醫師「吃藥怕傷腎，三高患者可以自行停藥嗎？」尤其很多長者擔心藥吃太多，會傷到「腰子」。不過，「自行停藥是不對的」，不僅對病情控制不利，還可能加速肝腎功能的損傷，呼籲本身就是慢性疾病的患者，一定要積極治療按時服藥，才可避免腎臟功能的下降，確保腎臟健康。

門諾醫院院長吳鏘亮指出，民眾常聽到「肝不好，人生是黑白的」，卻忽略身體另一個重要的無聲器官「腎臟」，它就像是身體的汙水處理廠，負責代謝功能，在發生損害初期症狀不明顯，一旦惡化就可能面臨洗腎，嚴重影響生活品質，期盼透過宣導活動，讓民眾了解腎臟對人體的重要，及藉由保健之道維持長久的健康。

李坤峰也強調，台灣被稱為「洗腎王國」，因為慢性腎臟病的患者人數與洗腎率都非常高，提醒民眾應養成多喝水、健康飲食、規律運動、不抽菸、體重控制、定期檢查腎功、及不食用來路不明的偏方草藥或保健品等正確觀念，才能防止腎臟受傷害。