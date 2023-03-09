美系外資表示，祥碩去年第四季每股收益因外匯損失而減少，單季每股賺4.55元，預計去年第四季為營運低谷，將祥碩第一季的營收上調至季成長15%、落在約12億元，其ODM和設備業務的急單，可能是一個近期股價強勁的催化劑，且看好該趨勢可以延續到第二季，反映出貨加速，上調祥碩第二季營收9%，可望和第一季持平，且祥碩具有全面的產線，包括2023年USB 4、2024年PCIe Gen 5和2025年的USB5，其均保持技術領先地位。維持祥碩目標價1200元、評等加碼，另外，也將祥碩2023年每股盈利預測上調4%，主要考量上半年的銷售態勢。

另一家美系外資表示，祥碩去年第四季每股賺4.55元，季減少55%、年減少56%，AMD和非AMD產品線均表現疲軟，主要是由於庫存調整所致，但也期望其庫存有機會自去年第四季就開始下降。有鑑於大部分產品線重新進貨，使得祥碩第一季前景優於預期，預計毛利率將恢復至50%，祥碩也預計年底前庫存將恢復到健康水平，此外，新產品周期將自下半年開始做出貢獻，現階段維持祥碩目標價1175元、評等加碼。