美國阿拉斯加州一座休眠逾一世紀的偏遠火山過去數週小規模地震加劇，可能預示火山即將噴發。

美聯社報導，由於地震活動趨於劇烈，阿拉斯加火山觀測所（Alaska Volcano Observatory）昨天晚間將坦納加火山（Tanaga Volcano）的警戒等級提升至警示狀態。

派駐阿拉斯加火山觀測所的美國地質調查所（U.S. Geological Survey）研究地球物理學家鮑爾（John Power）說：「我們開始看到一連串地震發生，一個接著一個，每分鐘好幾次。」

他說，雖然數以百計的小型地震規模都不超過2.75，但全集中在這座火山山頂下方。

鮑爾指出：「這表示我們將看到這座火山蠢蠢欲動。」

「這是否會導致火山噴發，目前還無法論斷。但我們對此事的關切，足以讓我們著手提升警告等級。」

雖然地震頻繁令人憂心，但他說，很多時候，地震活動會在火山沒有噴發的情況下減弱。

坦納加火山在阿留申群島（Aleutians）西部的無人島上，位於安克拉治（Anchorage）西南方約2012公里處。

火山一旦噴發，飛機將受到最大威脅。阿留申群島位於飛機往返北美洲與亞洲之間的航線下方。

坦納加火山最後一次已知噴發年代為1914年，此前也曾在1700年代末期和1829年噴發過。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120309