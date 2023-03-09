美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，加州洛杉磯3名警察今晚遭人開槍中彈，一名嫌疑人被封鎖在民宅車庫內。
路透社報導，現場畫面顯示，數輛警車在林肯高地（Lincoln Heights）一帶封鎖了車庫周邊地區。這名嫌疑人另因一起重罪正被通緝。
洛杉磯警局未立即對此置評。
根據哥倫比亞廣播公司消息，3名中彈警員已被送到附近醫院接受治療。
KCAL電視台引述洛杉磯當局和醫院消息人士的說法提到，所有警員的生命跡象都穩定，預料沒有生命危險。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1120309
美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，加州洛杉磯3名警察今晚遭人開槍中彈，一名嫌疑人被封鎖在民宅車庫內。
路透社報導，現場畫面顯示，數輛警車在林肯高地（Lincoln Heights）一帶封鎖了車庫周邊地區。這名嫌疑人另因一起重罪正被通緝。
洛杉磯警局未立即對此置評。
根據哥倫比亞廣播公司消息，3名中彈警員已被送到附近醫院接受治療。
KCAL電視台引述洛杉磯當局和醫院消息人士的說法提到，所有警員的生命跡象都穩定，預料沒有生命危險。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1120309
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