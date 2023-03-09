由天心、温昇豪、禾浩辰、邱凱偉等人主演的台灣首部律政職人劇IP《最佳利益》今釋出正式海報，天心、温昇豪、禾浩辰、楊銘威、田羽安、陳庭妮、邱凱偉分別站立在西洋棋盤，甚至每人背後的棋子顯現各自所屬的派系、勢力，像是彼此各有一席之地，上方魔手正準備放下一枚棋子，期待看見身處於灰色地帶的律師們，如何為當事人爭取「最佳利益」。

今日也發布3分鐘正式預告，揭開三大台灣血淚歷史案件，包含酒駕肇事逃逸、男性侵未成年少女必有罪、加害者家屬遭惡意恐嚇等家庭悲歌，正式預告一釋出點燃觀眾熱烈討論劇情。製作人陳慧玲也表示：「撰寫第二、三季劇本時難度變高的更高了，加上製作團隊的自我要求，希望案件的突破點要與過去不同，這次不只訴說被害者心理，更能看見加害者家屬所面臨的困境，驚悚面的背後還藏有滿滿的淚水與心疼、心酸，也帶來很多的省思，期望能帶給觀眾更多不一樣的想法。」

《最佳利益》二、三季天心展露柔軟面。（群之噰傳播有限公司提供）

有別於《最佳利益》第一季神雕俠侶CP中，一向盛氣凌人、不輕易動真感情的方箏（天心飾演）與個性嚴謹、不苟言笑的趙立廷（温昇豪飾演），在二、三季流露內心最真實、最柔軟的一面，預告中方箏罕見動怒對趙立廷嘶吼：「看了那麼多為了復仇而蓄意謀殺的人，你不該看不出來。」

《最佳利益》2、3季温昇豪盼與天心破鏡重圓。（群之噰傳播有限公司提供）

面對前夫趙立廷，方箏看似放入私人情感，對於方箏是否仍對前夫仍有留念天心表示：「不可否認立廷的確是方箏心中的軟肋，但趙立廷對方箏做出這麼過份的事情，就算獻出膝蓋方箏也不會輕易原諒他的！」而温昇豪在新一季展現男人的鐵漢柔情，為追回方箏竟拋下壯志甚至轉職進京勤律師事務所，兩人將擦出新的火花。

禾浩辰備戲壓力大到睡不著。（群之噰傳播有限公司提供）

另一邊新生力軍禾浩辰所飾姜智騫，作為方箏的法務助理，以充滿個性的自我介紹作為開場白：「我只是個法務助理，別太期待我的表現喔。」時不時詢問方箏法律疑問，為戲增添更多法律知識觀點，也為觀眾謀福利，禾浩辰也表示：「姜智騫是一個比較特立獨行、玩世不恭的角色，但在堅強的外表下藏著孝順的大暖男。這次也是第一次挑戰職人劇，一直到開拍時，每天都睡不著、壓力特別大，每一天到現場都很折磨，非常感謝製作團隊沒有放棄我、信任我。」

預告中金馬影后楊貴媚含淚顫聲吐苦水的同時，竟用顫抖的手塞毛巾堵李玉璽口，是什麼樣的案件讓天心心痛在一旁淚嘆：「所以你選擇弄髒自己的手。」讓楊貴媚怒喊：「我們應該給犯罪者一次機會，只有事不關己的人，才會說出這麼漂亮的話。」讓人不勝唏噓。

張睿家躺地上歇斯底里大笑。（群之噰傳播有限公司提供）

而張睿家持重物猛捶，躺地上歇斯底里大笑，令人寒毛直豎；修杰楷在與眾警對峙，為護女兒擋彈既賺人熱淚卻又怵目驚心。此外第一季班底長河事務所主持律師曾珮瑜，更在預告中身穿情趣內衣露蜜桃雙臀、美背，超大尺度亮相，精彩可期。

備受矚目新生力軍，京勤事務所小老闆余照新，由金鐘男配Darren邱凱偉飾演「六親不認的斯文敗類」、「笑面虎」，在預告中搶眼奪目，與親妹陳庭妮組成「冤家組合」，預告中依然可見兩人關係火爆、競爭意味十足，Darren邱凱偉烙下狠話嗆陳庭妮：「不要妄想你得不到的東西。」還向温昇豪下狠話：「你已經不是檢察官了，怕髒，就不要進廚房。」

台灣首部律政職人劇IP《最佳利益》2、3季今年4月29日晚上9點將在MyVideo、公視首播，每週六晚上10點起將在MyVideo上架新集數，並於八大戲劇台4月30日跟播。