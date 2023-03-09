葛西瓦新歌〈夢〉MV邀3歲兒子一同拍攝。（野聲音娛樂提供）

葛西瓦在MV裡以特效方式整張臉瞬間衰老。（翻攝〈夢〉MV畫面）

葛西瓦推出首張個人創作專輯《我這裡有一批很純的你要不要 Ita》，其中新歌〈夢〉是他送給3歲兒子「梅西」的一首成人式搖籃曲，父子倆不僅首次合作拍攝MV，葛西瓦還以特效方式、整張臉瞬間衰老，對孩子訴說心裡話 ，「我會跟隨你的方向保護你、我會幫助你，直到我走了 」，一席話令人動容。回想為兒子寫歌，他說：「孩子還沒出生時就有這些這個想法，出生後到2歲才親身體驗到，孩子最需要的好像只有陪伴、勝過於玩具糖果。」藉歌對兒子許下承諾。

他與兒子合作MV留下難得回憶，經紀人說：「這次團隊都很年輕，梅西在現場有專屬的小螢幕，讓他方便看著爸爸拍攝、對嘴，團隊哥哥姊姊做了很多可愛吊飾掛在梅西的螢幕旁邊，有紙鱷魚、恐龍等小玩具，他在現場非常乖也不會閙脾氣，最好玩的是，最後要拍孩子躺在爸爸身上睡覺這幕時，全程一直玩、很亢奮的梅西，一躺下去10秒立刻睡著，都還沒拍到講故事的過程，他就直接就睡著，很可愛。」

葛西瓦回想當初製作人米奇問他如果要寫一首歌給兒子，最想對孩子說什麼話，「我真的想了很久，只想跟他說快樂長大，你就好好做夢有爸爸在，心想我會一直照顧你到我沒了呼吸，我想很多爸媽跟我一樣的」。這次拍MV也是他第一次帶著兒子一起工作，「非常謝謝片場的大哥哥大姊姊們陪他玩，好好的照顧著他還做了很多玩具給他，他那天真的很開心」，同時感謝公司讓他有機會把想跟孩子說的話紀錄下來，「夢獻給大家，所有的孩子都平安健康長大」。