福島地震引發海嘯，更使福島第一核電廠發生事故，至今反應爐內仍有未清除的燃料棒，日本政府近年積極重啟核電機組外，更要在今年夏天排放核汙水，全國廢核行動平台表示，福島核災雖然由地震和海嘯引發，真正起因為核電的系統性缺陷，之後會進一步針對核汙水排放問題發起抗議。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣說明，在福島核電廠區現場，反應爐內的剩餘燃料棒以及碎片清除幾乎完全沒有進展，在核污水處理方面也遇到困難，137萬噸經處理過的水貯存於1080個儲水槽，日本政府同意今年夏天之前讓東京電力公司排放汙染水入海，已有國際反核團體串聯並將針對此事抗議。

地球公民基金會執行長蔡中岳表示，在去年底日本民間團體發起「抗議虛假的綠色轉型－核電是最大的洗綠」共同聲明，反對日本政府提出的核電改建、運轉期間的再次延長等決議，但即便政策方針如此，核電要回到過往的地位是有許多實質上的困難的，如2011年時，日本有54個核能機組，目前已經廢爐除役24個，僅剩30個機組，核災後曾有10年核電歸零，如今也僅有7個機組重啟運轉，核電重啟並不像外界說的這麼順利。

環境法律人協會特聘研究員謝蓓宜指出，使用核能的先決條件，應該是要能夠處理核廢料，但日本至今也尚未找到處理高放射性廢棄物的最終處置地點，重啟核能只是將核廢料處置的問題繼續拖延，加深核電廠所在地區民眾的犧牲與環境不正義。

主婦聯盟環境保護基金會資深主任吳心萍表示，若將開採與提煉過程納入考量，核電廠絕非無碳能源，鈾礦開採與處理的過程，都擺脫不了化石燃料。有研究顯示，核能每度電其實可高達將近200克碳排。

媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美指出，近來台灣工商團體頻頻發表，想引進研發中的小型模組化反應爐（SMR），但SMR技術仍停留在研發，距離成熟商用尚早，談引進不切實際，但迄今為止的所有證據表明SMR這項技術，可能面臨重大的經濟挑戰，並且在電力市場上沒有競爭力。