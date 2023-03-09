近來連續不斷有疑美論的言論產生，外交部指出，這些言論是對岸與有心人士一搭一唱，藉機貶抑美國友人對台灣的支持，外交部警告，這樣的趨勢「並未減緩」，反而隨著我國選舉日益接近而增加，試圖透過散播外交部行政不中立、疑美論等影響我國政府對美工作，藉機分化台美關係，並弱化台灣民眾對美國的信任。

外交部今舉辦例行記者會，由北美司司長徐佑典進行業務簡報。徐佑典表示，從去年開始，外交部陸續看到台積電投資美國是去台化台灣學人計畫是美國官員進駐我部門、將干涉我國內政，美國政要來台是強力推銷波音客機、美國軍售台灣火山布雷系統將讓台灣成為地雷島等，徐佑典表示，這些言論是對岸與我國特定媒體或有心人士一搭一唱，藉機貶抑美國友人對台灣的支持，醜化力挺台灣的美國重量級政要。

徐佑典說，這樣的趨勢「並未減緩」，反而隨著我國選舉日益接近而增加，試圖透過散播外交部行政不中立、疑美論等影響我國政府對美工作，藉機分化台美關係，並弱化台灣民眾對美國的信任。

徐佑典表示，對美國事務的錯假訊息操作無所不在，且遍及我國對美事務的「多項領域」，用意在弱化台美情誼；舉例來說，如特定媒體散播美國在台協會發通知信撤僑、有特定政黨人士引述網路消息來源指白宮有毀滅台灣計畫等，徐佑典強調，近年台美關係堅實且持續深化，雙方互信良好、溝通順暢，提醒國人務必注意消息來源的可靠性，不要隨意轉傳或輕信謠言。

而對於外媒證實蔡英文總統將於出訪友邦期間過境美國與眾議院議長麥卡錫會面，徐佑典重申，統出訪及過境安排都會按照慣例進行，各單位也在進行相關溝通與籌備，至於行程規劃細節，外交部將在定案之後適時向外界說明。

至於中共外交部說嚴重關切蔡總統過境美國計劃，已向美方提出嚴正交涉並要求澄清，還稱「堅決反對台獨分裂分子頭目以任何名義、任何理由竄美」。

徐佑典回應，中華民國台灣從來不是中華人民共和國的一部分，這是長年存在台海兩岸的歷史事實跟現狀，中國無權對我跟各國交往互動指指點點，蔡總統是中華民國台灣的元首，不容中國惡意汙蔑，中國的發言罔顧事實且有失國格。