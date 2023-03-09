苗栗縣全縣高接梨種植面積約1256公頃，受到1月下旬寒流影響，出現遲發性農損，經農業單位初步調查，全縣梨穗災損情形平均2至5成，已達農業天然災害現金救助標準。縣府農業處9日指出，農委會核定公告苗栗的高接梨穗農損，今天起至3月20日止受理農民申請辦理現金救助，每公頃補助6萬2000元。

苗栗全縣高接梨種植面積約1256公頃，其中卓蘭鎮栽培面積最廣約830公頃，其次是大湖鄉約246公頃，品種包括豐水、新興、幸水、秋黃、甘露等，品質優異深受市場青睞，也是苗縣重要經濟作物之1。

農民嘆災損慘重，高接梨穗不開花或是提前凋萎。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

從去年12月底開始是高梨穗嫁接期，苗縣許多農友剛嫁接完梨穗，在今年1、2月正要抽穗的時候，碰到好幾波寒流，而且一直有下雨，導致梨穗無法開花，或是花瓣提前凋萎。

縣府農業處近期邀集苗栗農改場、農糧署等單位到各鄉鎮會勘，初步調查結果，各產梨區損害率平均約2至5成，災損金額約1067萬元，已達到天然災害現金救助標準。

農業處指出，苗栗縣高接梨穗的農業天然災害昨天8日已由農委會核定並公告，相關鄉鎮市公所從3月9日至20日受理農民申請辦理現金救助，救助額度標準每公頃為6萬2000元，損害率達20％以上者依額度予以救助。