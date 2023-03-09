桃園一名在酒店擔任公關的女子小芳（化名）與一名男子平時是性伴侶關係，前年7月某日早上男子在住家向她求歡遭拒爆發口角，男子動手推打後，她一怒拿水果刀捅對方胸口，對方當場死亡，她最後伴屍11小時自首，一審遭判9年4月，經上訴，高等法院二審加重改判11年。

判決書指出，小芳與男子為朋友，前年7月早上7時許在女方租屋處，因她拒絕男子求歡爆發爭執，她一怒之下拿全長25公分，刀刃長度14公分的水果刀，刺進男子左胸口，造成男子左胸有寬2公分，深度16公分傷口，心臟和左肺受創出血，引起心包囊積血、左側血胸和左肺塌陷等傷勢，當場倒地而死亡。

女方辯護人稱男子因酒後吸毒求歡，甚至推、打女方，小芳才會情急隨手拿水果刀刺向對方，而男子經解剖檢驗後，確實驗出甲基安非他命毒品反應；另名證人則說小芳是位會跟陌生人掏心掏肺的人，單純天真的女生，但內心好像有很多壓力，頂多喝酒後會大聲說話，不認為會做出殺人的事。

法官審酌小芳為國小畢業，於印尼出生，5歲時到臺灣定居，案發前從事酒店工作，一個月月收入約新臺幣2萬多元，離婚生有1子，考量她殺人犯罪心理機轉有脈絡成因，僅因衝突糾紛即持刀刺殺對方，造成死亡，且犯後自首坦承犯行，一審判刑9年4月。案件上訴二審，高等法院加重改判有期徒刑11年。可上訴。