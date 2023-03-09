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外籍舞者華麗的造型服裝搭配高超舞技與現場遊客互動拍照同歡(義大遊樂世界提供)

來樂園憑入園手章還能免費搭乘最浪漫的義大摩天輪， 128種炫麗燈光秀搭配高雄美麗夜景，義大遊樂世界要給你一個最難忘的在地樂園體驗，義大遊樂世界除了有豐富好玩的遊樂設施，還有劇院大秀「奇幻之旅」，來自世界各國頂尖的舞者以特技、舞蹈與精湛的魔術表演，讓遊客身歷其境宛如置身各國美景之中，體驗一場華麗刺激的世界旅行。

義大遊樂世界三月份每周六、日推出「有鄰真好」回饋方案， 12歲以下設籍高雄市入園只要10元(義大遊樂世界提供)

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