英國財政部表示，一項投資研究評估將於下周一啟動，由Hogan Lovells律師事務所資深金融服務律師Rachel Kent擔任主席，並將在3個月內對資深部長Andrew Griffith彙報。
財政部表示，「尋求制定政府可以採取的具體措施，以提高倫敦作為歐洲領先上市目的地的地位」。
Griffith將在周四的FIX交易會議發表演講，提出進一步細節。
財政部表示，投資人利用銀行和經紀商分析師的研究報告來挑選股票，但是在英國出產的這些研究報告，其品質和數量卻引起擔憂。
這樣的憂慮可能抑制了估值以及倫敦作為籌資地的吸引力。此外由於科技公司在美國估值較高，企業通常會選擇在紐約或那斯達克上市。
Griffith在財政部的聲明中說： 「研究報告很重要，而投資研究正確的深度和廣度，對於確保市場良好運營、企業獲得應有的估值至關重要」。
英國金融管理局(FCA)在周三稍早指出，有多種因素影響道安謀赴美上市的決定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。