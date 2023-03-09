英國財政部表示，一項投資研究評估將於下周一啟動，由Hogan Lovells律師事務所資深金融服務律師Rachel Kent擔任主席，並將在3個月內對資深部長Andrew Griffith彙報。

財政部表示，「尋求制定政府可以採取的具體措施，以提高倫敦作為歐洲領先上市目的地的地位」。

Griffith將在周四的FIX交易會議發表演講，提出進一步細節。

財政部表示，投資人利用銀行和經紀商分析師的研究報告來挑選股票，但是在英國出產的這些研究報告，其品質和數量卻引起擔憂。

這樣的憂慮可能抑制了估值以及倫敦作為籌資地的吸引力。此外由於科技公司在美國估值較高，企業通常會選擇在紐約或那斯達克上市。

Griffith在財政部的聲明中說： 「研究報告很重要，而投資研究正確的深度和廣度，對於確保市場良好運營、企業獲得應有的估值至關重要」。

英國金融管理局(FCA)在周三稍早指出，有多種因素影響道安謀赴美上市的決定。