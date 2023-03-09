去年受到通膨、升息、地緣衝突等影響，終端消費與企業投資從下半年開始明顯趨於保守，造成市場需求急凍，對企業的經營帶來挑戰。聯強因超前布署，自疫情前即全力進行營運體質改造與推動數位轉型，因此即使去年下半年遭遇市場逆風，聯強在營收、獲利仍能持續創高。

聯強去年營收逐季成長，去年第四季營收1115億元為全年最高；去年第四季毛利與營業利益同創單季歷史新高，分別達到51億元與29億元。稅前/稅後淨利與每股盈餘分別為34億元、25億元、1.48元，也都是近年的高點。同時聯強也致力於庫存的優化，去年底庫存水準已較第三季高點下降超過10%，並持續加速去化。

累計聯強去年營收4246億元，寫下歷史新高紀錄，年度毛利178億元創歷史新高紀錄，營業費用率則保持在歷史低點的2.05%，營業利益91億元。稅前淨利持續站上兩百億水準，達到203億元，為歷史次高，但受到升息、利息費用大增以及調整投資認列方式的影響，年下滑13%。稅後淨利157億元，連續兩年突破百億大關；每股盈餘9.44元，大賺近一個股本，均創下歷史次高。每股配息3.5元，配發率37.07%，以周三收盤價64.3元計算，現金殖利率達5.44%。

聯強表示，聯強近年積極優化營運體質、大力推動數位轉型，是營收獲利持續創高的主要因素。聯強將於下周一(3月13日)舉行的法人座談會，說明公司營運展望。