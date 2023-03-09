明華園總團最具代表性的「8仙傳奇系列」壓軸戲碼時隔35年終於到齊！系列中的最後一場《東海鍾離》巡演首站將於11、12日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院開演。此次演出也加入了新世代元素，打造「輕時尚」的蓬萊仙島，並結合傳統歌仔戲的「機關變景」特效，讓創團94年的明華園總團以新樣貌面對觀眾。

《東海鍾離》為台灣民間熟悉的蓬萊8仙中「漢鍾離」成仙的故事，是明華園總團最具代表性的「8仙傳奇系列」壓軸戲碼，此演出從1987年的《蓬萊大仙》到2022年《東海鍾離》，一演就是35年，偏偏碰上疫情來襲，導致延宕到2023年才能重啟演出。

明華園總團長陳勝福表示，1檔新戲巡演暫停之後要重新啟動，首先要面對排練、宣傳成本的增加，演員檔期協調等諸多問題；但從好的方面想，反而有更充裕的時間重新檢視這個作品，不僅在演出陣容做調整，在硬體的布景道具上也優化升級甚至重新製作，在劇中有1個修行千年的「白鹿仙」，以成年麋鹿的體型等比例製作，為了讓白鹿仙可以生動地展現喜怒哀樂和演員同台飆戲，首演之後重新設計製作，修改了數10次，終於可以在衛武營首度亮相。

陳勝福解釋，「8仙」是明華園代表性的作品，長達35年的創作時間，即便台上的演員已經從第2代到第4代，還是有很多年輕的優秀演員加入，而在製作上依舊延續明華園的傳統，每一場戲都要給觀眾不同的驚喜，讓大家百看不厭。

明華園總團第3代接班人陳昭賢表示，8仙傳奇的壓軸作品是用年輕人的視角出發，漢鍾離成仙所登上的蓬萊仙島，不再是傳統的寫實的山景、「海浪滾滾」特效，而是以幾何圖形打造出來的全新版極簡、寫意的蓬萊仙島，也運用內台時期「下油鍋」特效讓觀眾震撼驚奇，體驗傳統特效的趣味，「時尚」與「傳統」並存在《東海鍾離》的舞台上，將帶給觀眾最強烈的視覺衝擊。