彰化市國泰世華銀行一位鷹眼行員發現，何姓客戶最近有異常大筆金流交易，主動通報警方了解，一查發現何男聽信網路打工賺錢廣告，被詐騙集團威脅控制，除了他還有另外3名被害人，彰化警方隨即展開救援行動，在彰化某修配廠查獲以年僅23歲汪姓主嫌為首的詐騙集團，並救出4名受害者，目前全案擴大偵辦中。

彰化警方隨即展開救援行動，在彰化某修配廠查獲以年僅23歲汪姓主嫌為首的詐騙集團，並救出4名受害者，目前全案擴大偵辦中。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化警方深入追問何姓男子，何男才坦承是遭詐騙集團以暴力脅迫方式，才答應前往金融機構提領款項及申辦約定轉帳，因誤信網路求職淪為詐騙集團吸金洗錢的人頭帳戶，而除了他還有另外有3名被害人同樣遭到詐欺集團私行拘禁。

在現場查獲嫌疑人施暴所用之武士刀、球棒、棍棒、高爾夫球桿及手銬等犯案工具，以及BMW自小客車及新臺幣20萬餘元。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

警方成立專案小組調查，掌握被害人位置後，發動救援行動，在修配廠中查獲汪姓主嫌等5名成員，並順利尋獲遭監禁其餘3名被害人，並在現場查獲嫌疑人施暴所用之武士刀、球棒、棍棒、高爾夫球桿及手銬等犯案工具，以及BMW自小客車及新臺幣20萬餘元。

警方表示，經調查後發現詐騙集團將詐騙所得轉入人頭帳戶後，再透過約定轉帳轉出其他帳戶藏匿，全案訊後將汪姓等5嫌依涉嫌詐欺、妨害自由、洗錢防制法及組織犯罪防制條例隨案移請彰化地檢署偵辦。

彰化地檢署表示，檢察官訊問後認犯嫌孫姓、謝姓、汪姓、陳姓被告等人均涉嫌違反組織犯罪防制條例、刑法詐欺取財、妨害自由及違反洗錢防制法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施詐欺取財犯罪之虞，於昨日向法院聲請羈押，孫姓、謝姓、汪姓被告等人經法院裁定羈押，另陳姓被告則諭知新台幣5萬元交保。