確診者不必隔離了！中央流行疫情指揮中心今天公布，3月20日開始新冠肺炎輕症確診者，不必隔離，從原本「5+n」改成「0+n」，改採自主健康管理，原本「確診均通報」改為「中、重症才須通報」，至於死亡個案遺體，可不必再儘速火化。

指揮中心表示，第三波Omicron疫情處於低點，且室內口罩鬆綁及228連假後，未明顯造成疫情反彈。且又有「疫苗加一」活動開跑，群體免疫保護力進一步提升，支持擴大防疫鬆綁措施。

因此，指揮中心今天宣布，若疫情穩定，3月20日起，輕症確診者建議有症狀在家休息，避免非必要外出。無症狀或症狀緩解(退燒至少1天)後可安心外出，並配合自主健康管理至快篩陰，輕症免隔離性或發病/探檢陽性滿10天。並建議，外出時全程佩戴口罩。指揮中心並強調，0+n自主健康管理屬於指引性質，沒有罰則。

至於中、重症仍維持通報。新冠檢驗陽性，且出現肺炎需氧氣治療或其他新冠相關併發症，因而住院(含急診待床)或死亡，醫事人員才須通報。

另外，其餘防疫措施重點，可分成7個取消、4個維持、1個調整 。

7項取消分別為：輕症強制隔離、指定處所隔離通知書(居家照護對象)開立、確診者同住家人及入境民眾自主防疫（0+7）、輕症通報，提供確診數位證明、確診者簡訊，自主疫調回報、居家照護遠距詢，以及確診死亡個案遺體儘速火化。

另外，包括公費口服抗病毒藥物、公費清冠一號、住院需探適當防護措施、住院者開立隔離治療通知書，4項措施維持不變。最後是調整，死亡喪葬慰問金及關懷金的適用對象。

指揮官王必勝表示，只要疫情持續穩定，3月20日開始實施確診者免隔離，只通報中重症，疫情只要持續穩定。輕症確診患者，本身免通報也免隔離，有症狀篩檢陽性，可以自主健康管理，只要緩解就可以外出，就醫改採常規醫療模式，可以實體看診，不必再透過視訊看診，且符合相關規定者仍可以公費使用清冠一號等抗病毒藥物。住院部分，中重症患者一定是住院，會根據風險高低來保護醫護人員。

發言人羅一鈞也補充，3月20日至3月26日為緩衝期，提供在新舊制轉換期間就醫者，例如醫生剛好在切換期間來不及通報，都可以完成補上傳，維護民眾請假或是開立隔離單的需求。