新北市三峽區介壽路一段420巷至介壽國小，長年未有人行道，由於該路段是三峽通往國三匝道路段，車流量較大，學童、路人常出現人車爭道狀況，立委吳琪銘向中央爭取設置，公路總局決議斥資1.5億元，將道路拓寬至30公尺，並新增人行道，預計今年11月完工，擺脫行人地獄惡名。

新北市三峽人口近年來逐漸增加，其中介壽路一段420巷至介壽國小，長度雖僅有700公尺，卻是地方民眾通行的重要路段，假日疏運國3車流，該處也是板橋往三峽的替代道路，但該路段卻長年沒有行人道，常出現人車爭道狀況。

為了提升道路品質，公路總局依都市計畫辦理，將道路從20公尺拓寬至30公尺，新增兩側人行道，維護行人安全，今日舉行動工典禮，預計今年11月間將完工。

公路總局一工處長陳俊堯說，中央從2011年開始處理土地徵收、地上補償等事宜，目前皆已完成，行人道完工後可以方便學童、周邊安養中心人員進出，後續也有行人道可以銜接，不用擔心安全問題。

公路總局指出，道路拓寬用地總經費1.5億元，包含台電電桿下地、工程、用地等費用，路段也預留樹穴、中央分隔島等空間，希望提升地方景觀和舒適度，讓行人能更安全地通行。