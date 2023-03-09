總統府提供

兩年一度的「總統文化獎」徵選活動今天起跑，副總統賴清德表示，期盼藉由這項活動，鼓勵、挖掘更多團體或個人，在這塊土地上奉獻的美麗故事，讓台灣能走得更遠、對土地的愛能更深。

中華文化總會副會長賴清德今天以第12屆「總統文化獎」籌備委員會總召集人的身分，上午在總統府主持「第12屆總統文化獎徵選起跑記者會」，總統文化獎籌備委員會副總召集人、文化總會副會長江春男、文化部次長李靜慧及文化總會秘書長李厚慶等也一同出席。

賴清德表示，文化是生活的累積，也是社會品質、價值的總體呈現，更是創造力重要的來源。文化總會自2001年開始，每兩年舉辦一次「總統文化獎」，希望能夠發掘並鼓勵具有台灣價值、為土地奉獻的人士或團體，來彰顯台灣精神。

第12屆總統文化獎分別邀請到作家平路、監委王幼玲、中央社社長張瑞昌、作家小野以及設計師馮宇，分別擔任五個不同領域獎項的召集人。他希望具備資格的臺灣社會人士都能夠踴躍報名，讓這項活動更加成功。

賴清德強調，他也要藉「總統文化獎」這項活動，鼓勵、挖掘更多團體或個人，在這塊土地上奉獻的美麗故事，讓更多人知道，也讓台灣能走得更遠、對土地的愛能更深。

隨後，文化耕耘獎召集人平路、在地希望獎召集人李遠、人道奉獻獎召集人王幼玲、青年創意獎召集人馮宇、社會改革獎召集人張瑞昌逐一闡述各獎項的意涵，文化總會副祕書長喻小敏及設計師黃顯勛分別說明徵件辦法及主視覺設計構想。賴清德隨後也與現場貴賓一同進行啟動儀式。