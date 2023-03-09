金城民權路與環島西路2段路口也是易肇事路段，加上目前正在施工車道縮減，更是險象環生。(于家麒攝)

金門多處易肇事路段已加裝「科技執法」，以降低事故發生率。(于家麒攝)

金門地區近來車禍頻傳，縣警局統計今(2023)年1至2月份交通事故共發生231件，造成2人死亡、177人受傷。相較於去年同期，事故增加38件，死亡增加1人、受傷增加11人。警方召開道安會報檢討肇事原因，提出多項交通改善具體作法，針對幾乎3天1小撞、5天1大撞的超危險路口「榜林圓環」，已建請縣府觀光處設置紅綠燈，將能有效降低該路段交通事故。

經縣警局分析地區交通事故的主要肇事原因為「未依規定讓車」有82件、占35％；「未注意車前狀況」30件、占13％；「倒車不慎」28件、占12％；「未保持安全距離」25件、占11％，包括汽(機)車在行駛途中驟然或任意變換車道，及超車或變換車道時未保持安全距離及間隔。其他因素如駕駛人駕駛不當自撞、起駛未讓行進中車輛先行等則有66件。

因金門縣近年來在人口數及機動車輛數逐年增加的趨勢下，交通事故件數逐年增加，縣警局指出必須針對交通執法、教育、工程等多面向，全面改善交通安全。在近期召開的道路交通安全會報中，縣警局局長盧廷彰提報「道路交通安全改善重點」，針對金門縣交通改善提出多項具體作法：

一、交通執法方面：

(一)針對易肇事路口：警察局在易肇事時段編排巡邏勤務除加強防制事故，並兼執法取締違規情事。

(二)針對易肇事路段：警察局於民權路、環島北路一段易肇事路段，編排取締測速勤務。

(三)針對青年學子：於寒假結束後及暑假結束後月份，針對學校周邊易肇事路段(口) 由警察局編排防制事故兼執法取締勤務。

(四)啟用科技執法設備：警察局2022年由中央補助增加建置目前已啟用4處路口(段)科技執法設備，計有取締超速、闖紅燈等違規項目，持續提醒用路人本科技執法設備係為維護所有用路人生命、財產安全。

二、交通安全教育方面：

(一)針對民眾：利用各項集會及活動時機以實際事故案例宣導，深化民眾交安觀念。

(二)針對學生：由警察局會同教育處深入各級學校宣導，透過學生深化家長交通安全觀念。

三、交通工程方面：

(一)工程改善：工務處已規劃於2023年度針對民權路全路段進行道路工程、標誌、標線及號誌之整體改善。

(二)速度管理：民權路、環島北路一段因車流、叉路口較多，車速較快是肇事主因，採速度管理，提報道安會報審議通過降速(民權路降為時速40公里、環島北路一段降為時速50公里)，再搭配科技執法，降低事故發生率。

(三)調整號誌時相：對於號誌路口搶先左轉等肇事態樣，尤其校園周邊之號誌路口由觀光處適時調整號誌時相，採取早開、遲閉等方式，以降低事故發生率。

對於近日車禍頻傳，並發生嚴重事故的榜林圓環，縣警局除規劃增加巡邏勤務，提高見警率，並強化各種宣導作為外，在交通工程部分已建請縣府觀光處在該處設置紅綠燈，如經設置完竣，屆時將能有效降低該路段交通事故。

榜林圓環位處伯玉路要衝，車流量多，且為「5岔路口」的超危險路段，尤其上下班時段車流量多時，行車駕駛搶快未做好「禮讓」就會肇事。很多民眾聽聞該處有望裝設紅綠燈都表示樂見其成，而且早就應該裝了，不能因施工困難而一再延宕，罔顧人民生命安全，員警也不可能24小時站崗指揮交通，機器能改善的事情實在不應該一拖再拖，希望主管機關早日施工完成裝設，確保民眾行的安全。

警方也呼籲民眾「車輛行至無號誌之圓環路口時，應讓已進入圓環車道之車輛先行。」及「行經圓環時應減速慢行」等，並行車中應隨時觀察注意交通號誌、標誌、標線及路口狀況，才能確保自身及他人用路安全。