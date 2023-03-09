高雄水情亮黃燈，夜間實施減壓供水，工務局開發52處工地、汲取地下水讓民眾免費取用，也公開「取水地圖」，民眾可透過查詢直接查詢離家最近的取水點，逕行取用。工務局提醒大家，地下水不可接觸身體、飲用，只能澆灌或做消防使用。

高市工務局開發52處工地、汲取地下水讓民眾免費取用，也公開「取水地圖」。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

9日上午，副市長林欽榮率領工務局及水利局團隊前往前金區一處建築工地，視察工務局養工處派遣水車取水並進行植栽澆灌作業情形，希望從公部門帶頭作起，以穩定枯水期間公共用水。

林欽榮表示，水情日益吃緊，工務局已清查本市深開挖建築工地353處，可提供次級用水之建案共計52處，考量進行連續壁工程時，需要降低地下水位以維持土壓平衡，故抽取出的地下水仍可再利用，除供工地抑制揚塵外，亦可供消防局消防用水、養護工程處市區綠化植栽澆灌等公部門使用，同時也可就近提供民眾取用，作為家中洗掃、沖廁之所需，減省自來水用量。

高市工務局開發52處工地、汲取地下水讓民眾免費取用，也公開「取水地圖」。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

工務局預估，地下水每日可供給達4539噸，工務局將與相關公會持續滾動式清查以擴增取水點。

國家住都中心已於左營區崇實社會住宅建築工地設置取水示範點，後續將於岡山區、鳳山區、三民區等社會住宅建築工地，亦將提供次級用水。

工務局提醒民眾，高雄地質大多屬於砂土及沉泥互層，出水量較少，只能作為不接觸身體的清洗用、澆灌與消防使用，不可作為飲用水或接觸身體之用水，鼓勵市府各單位及市民朋友，可至設有取水點之工地取水使用，除可節省自來水使用及水費開支外，亦可善用地下水資源，以達環保、節能、永續之目的。