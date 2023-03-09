Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中提到攝理教主鄭明析性侵多名女教友，且受害者更遍及香港、韓國及台灣，近日YouTube頻道「異色檔案」的成員DK分別收到兩名攝理教教友，A和B先生的私訊，在經得對方同意後，願意讓DK公開對話。

「異色檔案」成員DK先是公開A先生訊息，A先生透露，當初會離開是因太過嚴格的教義，其中教會對異性的看法讓他無法認同，因為他們希望信徒們，認識的另一半也是教會人士，再來要先救自己的靈，才去認識同為教友的另一半，就會誕生第二代。

至於對教主鄭明析的看法，A先生坦言，目前在心中仍保持疑問，因為教會不斷告訴信徒，教主是被誣陷、無辜的，但是醜聞、錄音檔卻接連被爆出，加上之前主日禮拜的時候，會連線到南韓，所以聽過數百次教主的聲音，確定就是教主本人沒錯，而他也去過影片中說的月明洞，且教主若像教會說的光明磊落，哪來這些誤會，因此就A先生的看法「攝理教就是個是非之地，早撤退早安全」。

另一位信教11年的信徒B先生，他則深信教會提出的證據及說明，針對教主的風波，他認為，若教主真的做了如此不堪的事，是無法教導別人信仰的「因為教會對於不同性別相處非常要求，並不容許混亂的交往行為」另外，針對紀錄片他表示，很多資訊還未經證實，「10多年前的批評聲浪，當時沒有一個批評的媒體有經過查證，大部分我們的教友對這次的批評也很坦然」而他們將盡量以正向方式做處理。

影片曝光後，引發網友熱議「感謝DK分享，看完真的覺得太震撼了，三觀再次崩壞...這社會真的太可怕了」、「還留在教會裡的Ｂ的訊息完全展現了什麼叫做被洗腦的樣子」、「我無法把那部Netflix 的影片看完（因為看了真的是不太舒服）」、「教友被洗腦的好嚴重!」、「我覺得也無法太苛責教徒，要其相信所有批評就是在毀壞他現有的世界觀，那著實痛苦」。