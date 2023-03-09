台南一名19歲男子阿偉（化名）在交友軟體上認識一名正妹，2人隔日就相約一同逛街、看電影，但阿偉藉詞身心疲累，竟將女子帶到旅社休息，強行親吻女子臉頰、撫摸其胸部，更強拉對方的手幫自己「打手槍」，嚇到女子傳訊找閨蜜求救，並報警處理；法官依犯強制猥褻罪，判處阿偉有期徒刑10月，緩刑3年

據判決書指出，阿偉（化名）於去年2月在網路交友軟體結識女子，雙方透過LINE通訊軟體聊天後，相約翌日一同逛街、看電影，但途中2人阿偉藉詞身心疲累而向女子表示欲尋找地方暫歇，並將她帶至旅社。

女子因一時驚慌不知如何應處，趁阿偉在辦理入內休息手續之際，傳送「他」、「開房間」、「怎麼辦」、「救我」等內容訊息給閨蜜後，即隨阿偉進入房間。

閨蜜看到訊息後打電話給女子，要她藉詞離開，阿偉見狀要求女子暫勿使用手機，待女子將手機置於一旁梳妝台上後，強行親吻女子臉頰並強脫其上衣及內衣，將她拉向房間床舖上，不顧女子退縮閃躲、出手推阻，阿偉仍悍然不顧，撫摸並親吻女子之胸部，甚至跨坐於其腹部，強拉她的手幫自己「打手槍」，對其強制猥褻得逞。

事後女子傳訊「你現在打給我」給閨蜜，閨蜜依手機定位軟體標示之位置抵達旅社，待2人步出該旅社大門，閨蜜旋上前將女子帶走，並至警局報案提告。

法庭審理時，阿偉坦承犯行，並提出悔過書到院，表明願賠償女子所受損害，但遭對方拒絕。

法官審酌阿偉為滿足一己私慾，竟對透過網路交友軟體初次結識之女子強制猥褻，其犯行對於女子身體及性自主權利之侵害甚鉅，危害對方心理健康之程度非輕，本應嚴懲；但考量阿偉當時年僅19歲，智慮未周，且其犯行並未造成女子身體受傷；法官依犯強制猥褻罪，判處阿偉有期徒刑10月，緩刑3年，並應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供180小時之義務勞務，緩刑期內付保護管束。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。