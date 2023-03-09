日前發生新竹縣網球比賽場地問題造成選手受傷，讓知名網球選手盧彥勳忍不住開罵；民進黨新聞部主任張志豪痛批，新竹縣政府擺爛，竟然換來高風險場地，造成選手受傷，離譜至極，楊文科還後知後覺，應該親自對選手道歉，而不是透過臉書直播。

志豪表示，每年一度的全國中學聯合運動會是體育界的盛事，比賽選手的表現和成績，也關係到未來的體育或求學生涯。中央不僅把補助賽事所需要的軟硬體建設經費，從7千萬提升到1億6千萬，更額外補助國立竹北高中等9間學校體育場地設施整建超過5千5百萬。

張志豪指出，整個工程從國民黨籍前鎮長張順朋的臉書佐證，原本網球場預計應在去年12月完工，而不是拖到今年的三月，甚至延至比賽前才倉促驗收，又未達到可比賽標準，明顯就是新竹縣長擺爛怠忽監督之責。

他說，楊文科縣長在有選手受傷後，第一時間先是神隱，縣府回應「場地符合比賽規則」，在眾怒難犯後才出面致歉，顯然楊縣長和團隊「是為道歉而道歉，根本不是真心認錯改進」。甚至在前兩天的檢討會議上，教育局副局長蔡淑貞竟然還爆出「學生不適應」的說法，卸責檢討運動員，根本就是「傲慢擺爛」，退一萬步來說，比賽當天才把場地用好，要讓學生怎麼適應？

與會的前新竹市議員李妍慧指出，整個全中運竹縣就是「四大擺爛」：第一，場地選擇擺爛：為何選人工草皮球場比賽？球員沒經驗、不適應，且跟高中組不同場地；第二，專業度擺爛：為什麼沒有專業運動委員的參與及審查？場地未完成誰允許比賽？部分驗收可以比賽？發生事故場地主辦單位不用負責？

她說，第三，拖時間擺爛：拖時間，毫無行程效率。不但工程拖、驗收拖、連決策也拖，且第一天有選手受傷，卻拖到第四天縣府才決議停賽、延賽，罔顧選手安全，整個新竹縣府在放空？網球資格賽打到3月8日，但楊文科3月7日就已出國去紐西蘭玩；第四，道歉甩鍋擺爛：縣府一句道歉就了事？這是負責任的態度嗎？延賽費用由體育署買單，縣府都沒有責任？事後的檢討報告？完整的施工過程跟缺失檢討？竹東場地何時完成？有無專業檢驗？